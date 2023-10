Grecia: regionali, la regione della Tessaglia verso ballottaggio

La regione della Tessaglia, duramente colpita dalle alluvioni causate dalle tempeste "Daniel" ed "Elias", nel mese scorso, è tra le regioni che andranno al ballottaggio, domenica prossima, per eleggere il nuovo governatore.

Il partito al governo di Nea Dimokratia è stato il più votato al primo turno che si è svolto ieri: il suo candidato, il governatore uscente Kostas Agorastos, ha ottenuto poco più del 41%, mentre il suo sfidante, Dimitris Kouretas, sostenuto dal Pasok e da Syriza, ha superato il 34%. Agorastos, che aveva ottenuto il 58% al primo turno nel 2019, avrebbe pagato in parte il prezzo della gestione delle disastrose inondazioni di settembre, per le quali è stato duramente criticato dai cittadini.

Nonostante la risposta, giudicata spesso inefficiente, ai disastri ambientali che hanno caratterizzato i primi mesi del nuovo governo di Nea Dimokratia, rieletto lo scorso giugno, il consenso dei conservatori non è stato sostanzialmente intaccato, come hanno dimostrato le elezioni che si sono svolte ieri in tutto il Paese. In sette delle 13 regioni della Grecia, i candidati sostenuti da Nea Dimokratia si sono assicurati la vittoria al primo turno: tra questi c'è anche il socialista Stavros Arnaoutakis, appoggiato dai conservatori, che è stato rieletto governatore di Creta. Tra i vincitori c'è anche Nikos Hardalias, l'ex ministro di Nea Dimokratia che ha vinto nella regione più popolosa del Paese, l'Attica.



