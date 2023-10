Voli Lufthansa e Air France da e per Israele cancellati

Lufthansa ha cancellato tutti i voli da e per Israele fino a domani. Lo riporta il sito ufficiale della compagnia aerea tedesca che informa, peraltro, che "le decisioni sul prossimo programma dei voli verranno prese all'inizio della settimana". Lufthansa invita inoltre i passeggeri a verificare lo stato attuale del volo prima di recarsi in aeroporto.

Air France - si legge sul sito ufficiale della compagnia - segue in tempo reale gli sviluppi in Israele. Per questo, in coordinamento con la Direzione generale dell'aviazione civile francese (DGAC) e le autorità israeliane, Air France sospende i suoi servizi verso Tel Aviv fino a nuovo avviso. Di conseguenza, i voli da e per Tel Aviv oggi e domani sono stati cancellati.

Sono in atto misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o annullare il viaggio gratuitamente. Air France ricorda inoltre che la sicurezza dei suoi clienti e degli equipaggi è la sua priorità assoluta. La compagnia aerea monitora costantemente la situazione geopolitica delle zone servite e sorvolate dai propri aeromobili al fine di garantire il massimo livello di sicurezza del volo.



