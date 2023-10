Kiev, nella notte attaccate infrastrutture del porto di Odessa

Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico notturno sull'oblast meridionale di Odessa in Ucraina, danneggiando le infrastrutture portuali. Lo ha dichiarato il governatore regionale Oleh Kiper citato dal Guardian.

Quattro persone sono rimaste ferite nel raid che ha colpito un piccolo albergo e un deposito di grano nel porto, ha detto Kiper. I detriti dei razzi e l'onda d'urto hanno provocato un incendio in un garage e danneggiato diversi condomini.

Secondo l'esercito ucraino, l'attacco è stato lanciato con missili supersonici Onyx dalla Crimea occupata dai russi. Nelle ultime settimane le forze russe hanno effettuato attacchi regolari sulle infrastrutture portuali, rendendo difficile per l'Ucraina, un centro agricolo europeo, esportare i suoi prodotti.



