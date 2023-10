Francia: Darmanin, rafforzata sicurezza siti ebraici

Sarà rafforzata in tutta la Francia la sicurezza sui luoghi frequentati dalla comunità ebraica. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, dopo l'attacco di questa notte lanciato su Israele da Hamas.

Il giro di vite sulla sicurezza è stato chiesto dal governo e riguarda i luoghi più frequentati dalla comunità ebraica, come le sinagoghe e le scuole.

"Siamo tutti estremamente colpiti - ha detto a Tolosa il ministro dell'Interno, che al rientro a Parigi presiederà 'una riunione di sicurezza per verificare le possibili difficoltà sul territorio nazionale' - abbiamo visto le dichiarazioni del presidente della Repubblica. Su sua richiesta, abbiamo già dato ordine ai prefetti di proteggere i siti della comunità".

Al momento, "nessuna minaccia" è stata segnalata in Francia, ma Macron ha chiesto al ministro dell'Interno "di essere estremamente attento alla protezione dei luoghi dove si reca la comunità ebraica, come sinagoghe o scuole".



