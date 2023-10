Ucraina: esplosioni a Kiev e a Odessa, allarme in otto regioni

Esplosioni sono state udite nella notte nella regione centrale ucraina di Cherkasy, secondo quanto riferiscono i media locali. L'allarme antiaereo è scattato nella giornata di oggi anche in altre sette oblast: Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Poltava, Khmelnytskyi, Chernivtsi, Kirovohrad.

Precedentemente erano state segnalate esplosioni anche nelle città di Kiev, Odessa e Mykolaiv.

Mosca afferma di aver respinto nella notte l'attacco di due droni marini contro la città di Sebastopoli, in Crimea. "Il distaccamento antisabotaggio sottomarino della flotta del Mar Nero" è entrato in azione per respingere l'assalto di "due barche-droni", ha spiegato su Telegram il governatore Mikhail Razvozzhayev. Sempre secondo fonti di Mosca, ieri sera le sue difese aeree avevano abbattuto cinque droni ucraini ad ala fissa sopra la regione russa sudoccidentale di Belgorod.



