Scholz, 'sulle Ong ha deciso il Parlamento, non io'

Il cancelliere Olaf Scholz afferma di non aver avuto un ruolo diretto nella decisione di un finanziamento pubblico tedesco del salvataggio in mare dei migranti nel Mediterraneo da parte delle Ong, sottolineando che il denaro è stato approvato dal Bundestag e non dal Governo federale. "Non ho presentato la domanda", ha detto in conferenza stampa dopo il vertice a Granada. "Questa è l'opinione che ho, di non aver presentato la domanda. E penso che questo sia inequivocabile", ha replicato quando gli è stato chiesto quale sia la sua opinione personale.



