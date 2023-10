Grecia: leader di Syriza, 'vorrei figli con una madre surrogata'

Il nuovo leader di Syriza, Stefanos Kasselakis, ha rivelato di volere avere dei figli, assieme al suo compagno, ricorrendo all'aiuto di una madre surrogata, durante un'intervista all'emittente Alpha. "Dobbiamo a noi stessi come società offrire una completa uguaglianza", ha aggiunto il presidente del principale partito della sinistra greca. La maternità surrogata, infatti, è legale in Grecia per le coppie eterosessuali, ma non per quelle gay.

Sposato con un infermiere, Kasselakis, che ha anche la cittadinanza statunitense, ha espresso la speranza che il suo esempio "risvegli i genitori, in modo che imparino a parlare con i loro figli, e a rispettare i loro desideri". Nel 2015, durante il governo di Alexis Tsipras, in Grecia sono state legalizzate le unioni civili per le coppie omosessuali, ma non il matrimonio e l'adozione.



