Gb: archiviata la causa contro Juan Carlos dell'ex amante

L'Alta Corte dell'Inghilterra e del Galles ha archiviato una causa civile per 'stalking' aperta contro il re emerito di Spagna Juan Carlos dalla sua ex amante Corinna Zu Sayn-Wittgenstein (conosciuta anche come Corinna Larsen): lo scrive l'agenzia di stampa Efe. La motivazione principale della decisione, secondo la corte, è che i fatti denunciati non ricadono sotto la giurisdizione britannica. La risoluzione è comunque passibile di ricorso.

Nella denuncia civile presentata dai suoi legali nel 2020, Larsen sostenne di essere stata vittima di minacce, intrusioni e violazioni della privacy, pedinamenti, pirateria informatica e diffamazione su ordine di Juan Carlos, intenzionato a recuperare dei 'regali', inclusi 65 milioni di euro che le furono affidati dall'ex monarca.



