Berlino invierà altri soldati a Kfor in Kosovo

Berlino rafforzerà dall'aprile 2024 la sua presenza militare in Kosovo, inviando una nuova compagnia tedesca all'interno della missione Nato Kfor. Questo, tuttavia, avverrà "indipendentemente dai recenti eventi in Kosovo", sottolinea un comunicato del ministero della Difesa tedesco. Verrà infatti solo compensato il ritiro di una compagnia austriaca. Si tratterà di circa 155 soldati, principalmente impegnati nel "controllo della folla e dei disordini" e in attività di sostegno. Al momento ci sono circa 70 soldati della Bundeswehr già impegnati nella missione Kfor in Kosovo. Il mandato parlamentare tedesco prevede una presenza sul posto delle forze armate della Germania fino a un massimo di 400 unità.



