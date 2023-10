Al via il vertice Ue a Granada, allargamento e migranti tra temi

Al via questa mattina al Palazzo dei Congressi di Granada il vertice informale organizzato dalla presidenza spagnola dell'Ue. Si tratta del secondo giorno in cui i leader europei sono riuniti in Andalusia, dopo il summit della Comunità politica europea di ieri, che ha raccolto 45 capi di Stato o di governo, tra cui Volodymyr Zelensky.

Sul tavolo della riunione di oggi i principali temi sono: autonomia strategica dell'Ue, dal punto di vista economico e della difesa, allargamento e riforme istituzionali, immigrazione, che sarà il dossier del pranzo di lavoro. Al termine della riunione è prevista una Dichiarazione di Granada sulla quale, tuttavia, pesano ancora i veti di Polonia e Ungheria sul fronte migranti. Il vertice fa seguito alla visita all'Alhambra - seguita da una cena - da parte dei leader. Ad accoglierli il re Felipe e la regina Letizia. Felipe, dopo aver visto Zelensky, ha tenuto un intervento davanti ai suoi ospiti, facendo appello "ad una pace vera" in Ucraina ed esaltando la storia di Granada, "esempio di fusione culturale" in Europa.





