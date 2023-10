Zelensky, 'Ue non attenda la fine delle turbolenze in Usa'

"Ora, vedo che l'Europa sta seguendo la crescente tempesta politica in America. L'Europa ha la sua forza e il suo ruolo globale. Per quanto riguarda le tempeste politiche...ho fiducia nell'America. È un popolo forte, con istituzioni forti e una democrazia forte". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky intervenendo al vertice della Cpe.

"L'Europa non abbassi le vele aspetti la fine della tempesta, ma sia insieme all'America per proteggere i nostri valori comuni e la libertà. Il sostegno reciproco, sia in tempi di calma che in tempi di sfide per la sicurezza, è l'essenza del partenariato transatlantico", ha aggiunto.



