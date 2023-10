Meloni, 'sui migranti siamo tutt'altro che isolati in Ue'

"Sono soddisfatta, siamo tutt'altro che isolati. La percezione sta evolvendo verso la tutela della percezione legale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni sui migranti arrivando al vertice della Cpe a Granada.

"Sulla dimensione esterna bisogna correre ancora di più, c'è un lavoro importante della Commissione ma i tempi sono qualcosa su cui bisogna lavorare" ha aggiunto la premier pur dicendosi soddisfatta per la piega presa dal dibattito Ue sui migranti. Al riguardo ha ricordato la riunione bilaterale prevista domani con Olaf Scholz. "Ci siamo sentiti in questi giorni, sarà un'occasione per ragionare su come fare passi in avanti sulla dimensione esterna soprattutto", ha osservato.

"L'Italia ha dato il voto sul Patto di migrazione e asilo perché sono regole che riteniamo migliori alle precedenti - ha ricordato Meloni - ma la proposta italiana non è quella di continuare a parlare di come distribuiamo persone che illegalmente entrano in Europa ma è fermare l'immigrazione illegale", ha aggiunto.



