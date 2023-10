Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa denuncia le gravi violazioni commesse dai russi nei territori ucraini temporaneamente controllati o occupati, tra cui la Repubblica autonoma di Crimea e la città di Sebastopoli, evidenziando anche di essere preoccupato per "le prove di uccisioni, ferimenti e abusi sessuali sui bambini e per la loro deportazione in Russia".



