Zelensky al fronte, visita le truppe a Charkiv

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha fatto stamattina una visita alle truppe ucraine in prima linea nella regione di Charkiv vicino al confine est.

"Un'intera giornata di lavoro lì. I nostri guerrieri.

Indicazioni per Kupyansk e Lyman. Sono orgoglioso di ogni difensore! Incontri importanti. Rapporto del generale Syrskyi.

Incontro con tutti i responsabili della regione per la protezione e la preparazione all'inverno. Le questioni chiave sono il settore energetico e la ricostruzione.

Oggi terrò un incontro separato con i funzionari governativi sullo stato di adempimento delle istruzioni impartite", sostiene Zelensky su Telegram.



