Ue, 'migliorato il patto con la Tunisia sui diritti umani'

"Abbiamo migliorato l'intesa Ue-Tunisia specialmente nelle questioni relative al rispetto dei diritti umani". Così il commissario Ue Margaritis Schinas parlando all'Eurocamera in rappresentanza della Commissione durante il dibattito sulla Patto Migrazione e l'Asilo.

"Stiamo sostenendo l'Italia, abbiamo incrementato la sorveglianza in mare sostenendo registrazione degli ingressi", ha spiegato.

"Stiamo inoltre raggiungendo i Paesi di origine e transito per lavorare sulla riduzione delle partenze", ha aggiunto il commissario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA