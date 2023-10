Mosca, decine di droni hanno attaccato 3 regioni russe

Decine di droni ucraini hanno attaccato durante la notte tre regioni russe, secondo il ministero della Difesa russo, che ha affermato di aver abbattuto 31 velivoli senza pilota in quello che ha descritto come un "attacco terroristico". Lo riporta la Tass. "31 droni sono stati abbattuti durante la notte su Belgorod, Bryansk e Kursk", ha riferito il ministero della Difesa russo. Il governatore di Bryansk Alexander Bogomaz ha dichiarato su Telegram che "le forze ucraine hanno sparato munizioni a grappolo su quattro distretti della regione di confine con l'Ucraina, ci sono stati danni ma non vittime".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA