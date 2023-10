Migranti: Baerbock, l'intesa un successo per Berlino e Ue

"Gli ultimi giorni e le ultime ore hanno dimostrato quanto sia importante lottare fino all'ultimo minuto per gli interessi tedeschi ed europei. È importante che i negoziati con il Parlamento europeo sul sistema europeo di asilo possano ora proseguire rapidamente". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock dopo l'annuncio dell'intesa raggiunta a Bruxelles sulla gestione delle crisi. "Abbiamo lottato duramente e con successo a Bruxelles per garantire che gli standard umanitari minimi non venissero indeboliti", ha aggiunto la ministra dei Verdi.

Il governo tedesco ha definito "una buona notizia" l'accordo raggiunto a Bruxelles sul regolamento delle crisi del Patto Ue sui migranti, che avvicina di "un buon tratto" il varo della riforma sull'asilo da parte del parlamento europeo, come ha indicato un portavoce durante la conferenza stampa governativa del mercoledì a Berlino.



