Pe approva Media Freedom Act, sì a spyware per reati gravi

Via libera della plenaria del Parlamento europeo al Media Freedom Act, la legge Ue sulla libertà e la trasparenza dei media. Il testo è stato approvato con 448 voti a favore, 102 contrari e 75 astensioni.

Gli eurodeputati prevedono l'obbligo per i Paesi Ue di garantire la pluralità dei media e proteggerne l'indipendenza da interferenze governative, politiche, economiche o private. L'uso di software spia può essere giustificato "solo come misura di 'ultima istanza', da valutarsi caso per caso, e se disposto da un'autorità giudiziaria indipendente per indagare su un reato grave, come il terrorismo o la tratta di esseri umani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA