Oktoberfest record con 7,2 milioni di visitatori

L'Oktoberfest quest'anno è stato da record: grazie anche a un meteo che i tedeschi chiamano "Kaiserwetter" (tempo imperatore) connotato da sole e cielo azzurro, sono stati circa 7,2 milioni i visitatori hanno affollato la sagra della birra di Monaco di Baviera. Una soglia che era stata superata da ultimo solo quasi 40 anni fa, nel 1985.

Lo segnala l'agenzia tedesca Dpa citando il capo dell'Oktoberfest, Clemens Baumgaertner, al termine della kermesse iniziata sabato 16 settembre e quest'anno prolungatasi fino all'odierna festa della riunificazione tedesca.

Più moderato invece il consumo di birra: ne sono stati serviti 'solo' circa 6,5 milioni di litri mentre nel 2019, durante l'ultima edizione prima della biennale pausa imposta dalla pandemia di covid, si era arrivati a 7,3 milioni.

Quest'anno però è stato però un aumento del 50% del consumo bevande analcoliche e, col caldo, molto richiesta è stata anche l'acqua, esaurita per brevi periodi in alcuni dei tipici tendoni della sagra.

L'Oktoberfest di quest'anno si è svolto in modo tranquillo e ha nuovamente attirato più ospiti dall'estero, "soprattutto da Italia, Francia e Stati Uniti", scrive la Dpa segnalando la presenza anche di diverse personalità tra cui Harry Cane, l'attaccante della nazionale inglese e del Bayer Monaco.

Gli italiani si sono fatti notare a causa di uno spasimante che si è arrampicato sulla ruota panoramica per urlare una dichiarazione d'amore e di due 24enni arrestati per aver fatto il saluto nazista, avevano segnalato rispettivamente la polizia e un media locale.



