Maxi operazione contro il Pkk in Turchia, 67 arresti

Le forze di sicurezza hanno catturato 67 sospetti terroristi durante una maxi operazione antiterrorismo contro il Pkk in tutta la Turchia alla quale hanno preso parte circa 13.400 forze di sicurezza, dopo l'attacco kamikaze di domenica ad Ankara. Lo ha riferito il ministro degli Interni del Paese Ali Yerlikaya, citato da Anadolu.

Dodici sospetti terroristi sono stati catturati nelle province di Mersin, Van, Sanliurfa, Mardin e Aydin, ha detto Yerlikaya su X. Altri 55 sono stati trattenuti in operazioni in 16 province. Alle 8.30 ora locale sono state effettuate 466 operazioni nelle zone rurali, ha sottolineato.



