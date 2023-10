I casi di Covid sono in crescita in Romania, che è minacciata da una nuova crisi sanitaria. Le infezioni da cronavirus sono state 28.026 nelle ultime due settimane con un'incidenza dell'1.26. Ad oggi sono 1.077 i pazienti ricoverati, di cui 82 in terapia intensiva, 39 i decessi registrati. Numeri ancora bassi ma che fanno scattare il campanello d'allarme per il sistema sanitario romeno.



