Eurocamera, slitta l'ok ai nuovi commissari per il Clima

"Entrambi i commissari candidati" Wopke Hoekstra e Maros Sefcovic "non hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti per la conferma". Ora dovranno rispondere a nuove domande entro le 7 di domattina e poco dopo ci sarà una nuova riunione per valutare le risposte.

Lo ha scritto su X il presidente della commissione Ambiente dell'Europarlamento Pascal Canfin.

Hoekstra e Sefcovic sono candidati a ricoprire incarichi per le politiche climatiche come commissari europei dopo che Frans Timmermans ha lasciato l'incarico per presentarsi alle elezioni olandesi.



