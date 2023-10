Ucraina, Morawiecki: Polonia miglior alleato rispetto a Germania

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha messo in guardia l'Ucraina dallo stabilire una stretta alleanza con la Germania, in un discorso tenuto ieri a un convegno politico e riportato dai media locali.

Il quotidiano Dziennik Gazeta Prawna riferisce oggi che durante un incontro del partito polacco Diritto e giustizia (Pis) a Katowice prima delle elezioni parlamentari del 15 ottobre, Morawiecki ha rivolto le sue osservazioni direttamente al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Sembra che avrà ora una stretta alleanza con la Germania; lasciatemi avvisarlo: Berlino vorrà sempre cooperare con i russi al di sopra dei paesi dell'Europa centrale", ha detto Morawiecki.

Il premier polacco ha quindi sottolineato il sostegno dato da Varsavia a Kiev dopo l'invasione da parte della Russia. "È stata la Polonia ad accogliere sotto i suoi tetti qualche milione di ucraini: sono stati i polacchi ad accogliere gli ucraini; siamo stati noi ad aiutare di più, quando i tedeschi volevano inviare 5.000 elmetti a Kiev assediata", ha dichiarato Morawiecki. "Vale la pena non dimenticarlo, presidente Zelensky", ha sottolineato il premier polacco.

Sempre ieri l'avversario di Morawiecki, l'ex primo ministro Donald Tusk, ha guidato una manifestazione a Varsavia davanti a una grande folla. Tusk ha recentemente chiesto alla Polonia di fornire un aiuto militare incondizionato all'Ucraina: le sue osservazioni sono arrivate poco dopo che Morawiecki aveva annunciato che la Polonia avrebbe smesso di inviare armi all'Ucraina per concentrarsi sulle proprie esigenze di sicurezza. I funzionari polacchi hanno successivamente chiarito che Varsavia rispetterà tutti gli accordi esistenti sulla consegna di armi a Kiev.

Al convegno di Katowice, Morawiecki ha anche difeso la decisione della Polonia di estendere il divieto di importazione di cereali dall'Ucraina dopo che la Commissione europea ha posto fine all'embargo. "Difenderemo l'agricoltura polacca dagli agro-oligarchi ucraini", ha detto il premier.



