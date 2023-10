Tajani vede Zelensky, 'Ucraina priorità del G7 italiano'

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato il presidente ucraino Volodomyr Zelensky a margine del Consiglio Esteri Ue a Kiev.

L'incontro con Tajani - secondo quanto si apprende uno dei pochi che il leader ucraino ha avuto, oltre a quello con Borrell - si è svolto "in uno spirito di grande e speciale amicizia reciproca tra i governi". Il titolare della Farnesina ha confermato che l'Ucraina sarà la priorità dell'agenda italiana del G7 mentre Zelenski si è rallegrato per la dichiarazione di oggi sul Patronato italiano per la ricostruzione di Odessa.



