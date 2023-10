Kuleba, stop ai fondi Usa all'Ucraina è solo un incidente

"La questione è se quanto accaduto al Congresso americano sia un incidente o qualcosa di sistemico. Io credo che sia un incidente, accaduto sullo sfondo dei negoziati per lo shutdown. Gli Usa sanno che la guerra in Ucraina non è solo una faccenda interna ma ha ricadute sul mondo intero. Siamo già in contatto con Democratici e Repubblicani per trovare una soluzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in apertura del Consiglio Affari Esteri a Kiev.



