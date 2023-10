In Spagna gli sbarchi di migranti aumentati del 20% sul 2022

Gli sbarchi di migranti sulle coste spagnole sono aumentati del 20,8% nei primi nove mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2022: lo indicano nuovi dati del Ministero dell'Interno. D'altro canto, gli ingressi irregolari in territorio nazionale via terra sono calati di oltre il 50%.

Nel complesso, hanno raggiunto la Spagna via mare almeno 25.640 persone, contro le 21.228 del periodo gennaio-settembre dell'anno scorso. Di queste, quasi 15.000 persone sono sbarcate alle Canarie.

Gli arrivi per via terrestre a Ceuta e Melilla sono stati invece 900, oltre 1.000 in meno rispetto a quelli del 2022.

In tutto, in Spagna sono arrivate almeno 26.540 persone.



