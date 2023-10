"Convoco oggi i ministri degli Esteri dell'Ue a Kiev, per la prima riunione in assoluto di tutti i 27 Stati membri al di fuori dell'Ue. Il futuro dell'Ucraina è all'interno dell'Ue". Lo scrive su Twitter l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell, come anticipato dall'ANSA.



