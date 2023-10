Borrell, nuovo fondo da 5 miliardi per Kiev

L'Alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell ha annunciato nella conferenza stampa a Kiev al termine della visita dei ministri degli Esteri Ue di aver proposto all'Ucraina una nuova dotazione bilaterale pluriennale del Fondo europeo per la pace fino a 5 miliardi di euro (5,26 miliardi di dollari) per il prossimo anno. Lo riporta il Guardian.

"Spero che si possa raggiungere un accordo prima della fine dell'anno", ha detto in una conferenza stampa congiunta a Kiev con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.



