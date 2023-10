Zelensky, non cediamo su sovranità per illusorie speranze pace

In occasione della Giornata dei difensori, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che "l'Ucraina non pagherà mai più per la sua sovranità di fronte a illusorie promesse di pace".

Zelensky ha poi ricordato che la storia ha ripetutamente messo il popolo ucraino, amante della libertà, di fronte a una scelta difficile: la prigione dell'occupante o la lotta per la libertà sulla propria terra, ma spesso è successo che al momento di tale scelta, l'Ucraina ha perso la sua unità interna prima che potesse ottenere una vittoria decisiva". Lo riportano i media ucraini.



