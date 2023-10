Slovacchia: vince filorusso Fico. Affluenza più alta da 2002

Le elezioni anticipate in Slovacchia sono state vinte dal partito Smer-Sd dellïex premier Robert Fico. Allo spoglio di quasi il 100% ha ricevuto il 23% dei voti, ha reso noto la tv slovacca Ta3. L'affluenza alle urne è stata quasi del 67,4%, la più alta dal 2002. La formazione Slovacchia progressista è arrivata seconda con il 18% e non ha confermato gli exit poll, che la davano come vincitrice.

Il leader di Slovacchia progressista, arrivato secondo alle elezioni parlamentari, ha dichiarato che l'obiettivo adesso è impedire al partito vincitore Smer-Sd di Robert Fico di formare la coalizione governativa, pur rispettando che il primo tentativo spetta a loro. Michel Simecka lo ha detto alla tv slovacca Ta3. "Abbiamo ottenuto il 18% dei voti, i voti di mezzo milione di slovacchi. Siamo il secondo più forte partito nel Consiglio nazionale. Rispettiamo la vittoria, ma è una cattiva notizia per il Paese e peggiore sarebbe se Fico riuscisse a formare il governo. Nostro obiettivo è che questo non accada", ha detto Simecka.



