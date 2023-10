Morawiecki, 'Tusk vuole una seconda Lampedusa in Polonia'

L'opposizione guidata da Donald Tusk, leader di Piattaforma Civica, ha "intenzione di far entrare gli immigrati clandestini". Mateusz Morawiecki, primo ministro polacco, parte all'attacco in vista delle elezioni generali previste per il 15 ottobre, mentre nella capitale Varsavia va in scena la grande manifestazione dell'opposizione che ha radunato oltre un milione di persone. Lo riporta l'agenzia Pap.

"Ci sono le prove che loro stanno preparando decine di migliaia di posti per gli immigrati clandestini, vogliono creare una seconda Lampedusa", ha accusato il premier, parlando al congresso del partito nella città meridionale polacca di Katowice. "Negli ultimi giorni il partito di Tusk in Europa ha chiesto di attuare il più presto possibile il Patto sull'immigrazione, che include l'accettazione di immigrati clandestini o il pagamento di ingenti somme per non accettare immigrati clandestini - ha proseguito -. Questa è la prova, nero su bianco, che Tusk vuole provocare una grande ondata di immigrazione clandestina in Polonia".

Morawiecki ha poi sottolineato che nelle prossime elezioni i polacchi decideranno, tra l'altro, se il loro Paese sarà uno Stato forte, armato o disarmato. "Il 15 ottobre ci saranno due visioni della patria sul tavolo davanti a tutti: la visione polacca di Jarosław Kaczyński e la visione tedesca di Donald Tusk", ha osservato il capo del governo, promettendo, in caso di vittoria del partito al potere Diritto e Giustizia (Pis) che lo stipendio medio nel Paese salirà a circa duemila euro.



