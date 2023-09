Tunisi, rinvio visita Ue per negoziati sull'accordo dei migranti

Il presidente tunisino Kais Saied ha deciso lunedì di rinviare la visita della delegazione della Commissione europea che era in programma questa settimana in Tunisia per esaminare i "punti da negoziare" dell'accordo concluso a luglio sull'immigrazione. A sostenerlo è il ministro degli Interni Kamel Feki in un video trasmesso ieri sera sulla pagina ufficiale del ministero.

Saied "ha chiesto il rinvio per l'esame dei punti da negoziare nel quadro dell'accordo", ha indicato il ministro.

Respingendo l'esistenza di "un disaccordo" con l'Ue su questo tema, Feki ha voluto sottolineare che questo "accordo preliminare (...) non si è ancora concretizzato".

La Commissione europea, dal canto suo, ha precisato che sta cercando presso le autorità tunisine "il momento migliore (per una visita) per entrambe le parti", senza specificare i motivi del rinvio.



