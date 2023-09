Slovacchia, aperti i seggi per le elezioni legislative

Sono stati aperti in Slovacchia i seggi elettorali per le elezioni legislative. "Il voto si preannuncia combattuto ed è considerato decisivo per la politica estera del Paese e per il suo sostegno all'Ucraina", nota l'Afp.

Le votazioni nel Paese, di 5,4 milioni di abitanti, membro dell'Unione Europea e della Nato, si concluderanno alle 22 italiane, con exit poll previsti poco dopo.

Un chiaro favorito non c'è, ma la maggior parte dei sondaggi prevede una vittoria del partito socialdemocratico Smer-Sd di Robert Fico, l'ex premier con simpatie sovraniste e putiniane che fra l'altro vuole smettere di inviare armi all'Ucraina.





