Medvedev, 'nuove regioni ucraine torneranno alla Russia'

"Oggi è il giorno della riunificazione delle nuove regioni con la Russia. L'operazione militare speciale continuerà fino alla completa distruzione del regime nazista di Kiev e alla liberazione dei territori nativi russi dal nemico. La vittoria sarà per noi. E ci saranno altre nuove regioni all'interno della Russia". Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev nel Giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i cittadini per la "riunificazione di 4 regioni alla Federazione russa": Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA