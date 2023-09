"Gli alleati si sono incontrati oggi e hanno espresso profonda preoccupazione per le tensioni nel Nord del Kosovo. La missione della Nato Kfor intraprenderà sempre le azioni necessarie per mantenere un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutti". Lo scrive su X il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg.





