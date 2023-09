Orban, l'Ungheria sempre per il dialogo e contro le sanzioni

L'Ungheria in qualsiasi situazione di conflitto è dalla parte del dialogo, e non ha mai appoggiato sanzioni contro nessun Paese. Lo ha detto il premier Viktor Orban, in visita oggi a Belgrado dove ha partecipato a un incontro trilaterale con il presidente serbo Aleksandar Vucic e l'inviato del presidente degli Emirati arabi uniti, principe di Abu Dhabi Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Una iniziativa di Vucic allo scopo di coordinare azioni comuni regionali in settori strategici quali la sicurezza in campo energetico, delle forniture idriche, dell'industria alimentare e delle risorse umane. Orban ha sottolineato l'importanza di un tale incontro a tre, che ha consentito di presentare i frutti della collaborazione fra Ungheria e Serbia al rappresentante ufficiale degli Emirati arabi uniti, al fine anche di incrementare il flusso di investimenti. Il premier ungherese, parlando ai giornalisti, ha detto che nel pomeriggio ha in programma un incontro bilaterale con il presidente Vucic su temi di reciproco interesse, quali la prospettiva europea della Serbia, l'allargamento della Ue, i migranti.



