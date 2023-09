La Nato aumenta le forze dislocate in Kosovo

In risposta all'attacco armato di domenica scorsa nel Nord del Kosovo, il Consiglio Atlantico ha disposto l'invio di più truppe per la missione Nato in Kosovo. E' quanto si legge in una nota dell'Alleanza Atlantica.

"Il Consiglio del Nord Atlantico si è riunito oggi per discutere della situazione in Kosovo" si legge nella nota, sottolineando la "profonda preoccupazione per le crescenti tensioni nel Nord del Kosovo" espressa dagli alleati. "Da maggio - prosegue - abbiamo rafforzato la presenza della Kfor e proprio ieri il Consiglio ha autorizzato ulteriori forze per far fronte alla situazione attuale"



