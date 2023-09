Vienna, 'migliorare Patto Ue per evitare altre Lampedusa'

Sulla gestione delle crisi migratorie serve una "soluzione migliore" in Ue, "dobbiamo avere norme chiare alle frontiere esterne in modo da evitare immagini come quelle di Lampedusa". Lo ha detto il ministro degli Interni austriaco, Gerhard Karner, arrivando Consiglio Ue Affari interni a Bruxelles.

"Abbiamo visto le immagini di Lampedusa e quanto è grande la pressione migratoria sull'Europa. Dobbiamo lavorare duro e intensamente sul nostro Patto sulla migrazione, compiere ulteriori passi e dargli vita, questo è ciò con cui ci battiamo oggi", ha evidenziato Karner, chiedendo di "rendere i confini esterni dell'Ue più sicuri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA