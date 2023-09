Isw,Wagner sta cercando di riformarsi intorno a nuova leadership

Le conferme ucraine e russe secondo cui alcuni ex membri del Gruppo Wagner schierati nell'area di Bakhmut indicano che ciò che è rimasto della milizia di mercenari fondata da Yevgheny Prigozhin sta lottando per riformarsi in modo coeso attorno alla nuova leadership. Lo scrive il think tank statunitense Isw (The Iinstitute for the study of war) nel suo ultimo report.

Un blogger russo ha affermato il 26 settembre che la nomina di un nuovo comandante generale della Wagner ha innescato un esodo del personale del gruppo verso le strutture legate al ministero della Difesa russo.



