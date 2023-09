Gb: nuove linee guida per volti Bbc, non potranno fare politica

Nuove linee guida più stringenti per i volti noti della Bbc, dopo le polemiche che mesi fa coinvolsero Gary Lineker - ex campione di calcio e da anni stella più pagata di tutta la tv pubblica britannica in veste di popolare commentatore sportivo - finito nella bufera per aver paragonato sui suoi profili social privati la retorica alimentata da alcuni membri del governo Tory in carica sull'immigrazione a quelli "della Germania (nazista) degli anni '30".

Lo annunciano i vertici dell'azienda (dopo aver sospeso e poi immediatamente riammasso a suo tempo Lineker in video) sulla base di un rapporto ad hoc commissionate a una figura indipendente quale John Hardie: veterano del piccolo schermo ed ex direttore generale del canale Itn. Rapporto in cui si ribadisce il diritto dei presentatori dell'emittente (esclusi quelli addetti alle news, per i quali vige storicamente un obbligo di neutralità assoluta) di esprimere liberamente le loro opinioni su temi politici. Ma non quello di fare campagna elettorale o propaganda per un partito o per un altro, anche a titolo privato.

Si tratta di un limite dovuto "alla particolare responsabilità" legata all'immagine "d'imparzialità" richiesta alla Bbc di fronte alla platea dei suoi spettatori di diverso orientamento, si legge nel documento. E che le nuove linee guida estendono ora esplicitamente ai conduttori di popolari programmi non politici quali Match of the Day (guidato da anni dall'anti-conservatore Lineker), The Apprentice (dove spicca il ruolo di Alan Sugar, uomo d'affari e storico sostenitore del New Labour di Tony Blair), o ancora di Antiques Roadshow, Dragon's Den, The One Show, Masterchef, Top Gear, Strictly Come Dancing (versione britannica di Ballando Sotto le Stelle), nonché di tutte le maggiori trasmissioni sportive. Le nuove norme sembrano destinate a chiudere la polemica: lo stesso Lineker le ha infatti accolte a caldo come "sensate".



