Von der Leyen, 'urgente accordo su Patto migranti e fondi'

"Gli attacchi ibridi sferrati contri i nostri Paesi membri sono un ulteriore motivo per cui abbiamo bisogno di un rapido accordo politico su due proposte chiave: il Patto per la migrazione e l'asilo, per avere regole comuni nell'Ue, e la revisione del bilancio pluriennale" comunitario "che prevede un supplemento" di fondi "per la migrazione". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con la neo premier lettone, Evika Silina, parlando della "strumentalizzazione cinica e disumana dei migranti da parte della Bielorussia".



