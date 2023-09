"Non commentiamo bozze di legge che non abbiamo visto finora". In generale la nostra posizione è che "la detenzione è una misura che può essere applicata solo in ultima istanza, quando non può essere applicata alcuna misura alternativa". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper in merito al nuovo decreto migranti del governo, che prevede una stretta anche sui minori.



