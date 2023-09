"Tutto quello che va nella giusta direzione va bene. Lavoriamo, la diplomazia conta". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera, ha commentato le notizie in arrivo da Berlino secondo cui il cancelliere Olaf Scholz si sarebbe imposto oggi in gabinetto di governo per assicurare il via libera tedesco alla riforma del diritto di asilo Ue.



