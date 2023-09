Secondo Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco in esilio di Mariupol occupata dai russi, 24 soldati del battaglione Azov che hanno combattuto per la difesa della città sudorientale, sono stati condannati all'ergastolo a Rostov sul Don, in Russia. Sono stati accusati di "presa di potere con la forza" e "partecipazione a un'organizzazione terroristica". Lo riporta Rbc-Ucraina.



