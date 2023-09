Bild, 'via libera da Scholz al Patto Ue sui migranti'

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si sarebbe imposto oggi in gabinetto di governo per assicurare il via libera della Germania alla riforma del diritto di asilo Ue. Berlino non si dovrebbe quindi astenere domani all'incontro dei ministri dell'Interno di Bruxelles sul regolamento sulla gestione delle crisi. Lo scrive Bild citando ambienti governativi.

Scholz avrebbe così fatto valere la sua linea sulle contestazioni dei Verdi, in particolare quella della ministra degli Esteri, Annalena Baerbock.



