Nyt, i primi carri armati Usa Abrams sono arrivati in Ucraina

Un primo lotto dei 31 carri armati Abrams di fabbricazione statunitensi è arrivato in Ucraina con mesi di anticipo rispetto alle previsioni per essere utilizzato nella controffensiva contro la Russia: lo hanno dichiarato due funzionari del dipartimento della Difesa americano, come scrive il Nyt.

Le autorità non hanno precisato il numero di veicoli già arrivati ;;in Ucraina, ma hanno assicurato che nei prossimi mesi verranno inviati ancora più Abrams. In totale, gli Stati Uniti hanno promesso di trasferire 31 carri armati di questo tipo per le esigenze delle forze armate.



