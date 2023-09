Kiev, 'l'attacco russo su Odessa è stato massiccio'

- KIEV, 25 SET - Un attacco sferrato nella notte dalle forze russe contro la città portuale ucraina di Odessa, nel sud del Paese, è stato "massiccio" ed è avvenuto con "mezzi combinati": lo ha dichiarato su Telegram la portavoce delle Forze di difesa del Sud, Natalia Gumenyuk.

La Russia apparentemente "sta cercando di testare la densità della difesa aerea" ucraina, ha commentato la portavoce.

"Capiscono che le infrastrutture portuali sono una priorità per la nostra regione e che sono protette in modo affidabile - ha aggiunto -. Tuttavia, questo è il motivo per cui l'attacco avvenuto stasera è stato massiccio e con mezzi combinati".

Come ha annunciato l'esercito di Kiev questa mattina, i russi hanno lanciato su Odessa 19 droni Shahed di fabbricazione iraniana, due missili supersonici Onyx e 12 missili Kalibr.

Tutti i droni e gli 11 missili Kalibr sono stati abbattuti dalle difese aeree.

Nell'attacco una donna è rimasta ferita (non un uomo come riportato in precedenza) e sono stati segnalati danni "significativi". I missili Onyx hanno colpito i granai del porto. Inoltre, è scoppiato un incendio in un hotel del porto chiuso da diversi anni e un magazzino e un'abitazione nel quartiere hanno subito danni. Detriti di droni abbattuti hanno danneggiato l'edificio di un'impresa e un'abitazione alla periferia di Odessa.



