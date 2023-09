Ampio spazio alla morte di Messina Denaro su siti internazionali

Molto spazio sui siti internazionali per la notizia della morte del boss Matteo Messina Denaro, avvenuta nella notte all'ospedale dell'Aquila dove era ricoverato, in una stanza blindata, per l'aggravarsi della sua malattia.

"Mafia boss 'Diabolik' dies in custody", titola la Cnn.

"Matteo Messina Denaro, 'last godfather' of Sicilian mafia, dies after long illness", scrive The Guardian. Lo spagnolo El Pais: "Muere en prisión el capo de la Mafia Matteo Messina Denaro". E la Bbc: "Messina Denaro: Notorious Italian Mafia boss dies". La Reuters pubblica in homepage la foto dell'arresto lo scorso gennaio con il boss tra due carabinieri, "Jailed Italian Mafia boss Messina Denaro dies".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA