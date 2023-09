Tajani, domani in Francia, dirò che a Ventimiglia sbaglia

"Domani sarò a Parigi e dirò alla collega Colonna che a Ventimiglia la Francia sbaglia" sui respingimenti, come ha sottolineato anche la Corte di giustizia europea. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'In Mezz'ora' su Rai 3.

"Giovedì sarò a Berlino e parlerò con la mia collega tedesca della decisione del governo tedesco di finanziare le ong. E' un atteggiamento strano, cercheremo di capire perché si muove in questa maniera", ha aggiunto Tajani, sottolineando che "il problema c'è ma va affrontato in maniera solidale, non in modo egoistico. La frontiera sud siamo noi".



