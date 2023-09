Kosovo: tre gli aggressori uccisi dalla polizia nel nord

Sono tre gli aggressori armati uccisi negli scontri a fuoco di oggi con le forze dell'ordine nel nord del Kosovo. Lo ha reso noto la polizia a Pristina. In un comunicato si aggiunge che sono stati arrestati uno degli aggressori e altre quattro persone sospette trovate in possesso nel villaggio di Rudare di apparecchiature per le comunicazioni radio e ritenute apparentemente in contatto con gli aggressori.

E' stata inoltre trovata e sequestrata una notevole quantità di armi e munizioni e attrezzature di varia natura. "Confermiamo l'uccisione di altri due attaccanti che erano mascherati, indossavano uniformi ed erano pesantemente armati", ha reso noto il comunicato della polizia che in precedenza aveva dato notizia dell'uccisione di uno degli aggressori.

Un altro poliziotto, ha aggiunto il comunicato, ha riportato ferite non gravi. Nella notte, oltre al poliziotto ucciso, due altri agenti erano rimasti feriti. La polizia ha sottolineato che la situazione nella zona degli scontri resta molto tesa, e che proseguono gli attacchi e le sparatirie ai danni delle pattuglie di polizia kosovara.



